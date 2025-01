Janeiro Branco: por que planejar viagem pode ajudar na saúde mental?

Outro estudo, realizado em 2002 pela Universidade de Surrey, no Reino Unido, apontou que o planejamento de férias gera uma sensação de alegria. Isso ocorre porque, ao imaginar os detalhes de uma viagem, as pessoas tendem a adotar uma perspectiva mais otimista sobre o futuro.

De acordo com Amit Kumar, professor da Universidade do Texas, o prazer em planejar está menos relacionado à organização do itinerário e mais à possibilidade de compartilhar experiências.

“Os viajantes conversam mais sobre suas vivências do que sobre compras materiais”, afirmou Kumar ao National Geographic.

Janeiro Branco: felicidade e a mentalidade voltadas para o futuro

Matthew Killingsworth, coautor do estudo de Cornell e pesquisador da Universidade da Pensilvânia, destacou que o planejamento de viagens ajuda a cultivar uma perspectiva otimista.