Janeiro Branco: saiba como funcionam os antidepressivos, tipos e mais

Antidepressivos: entenda os mecanismos, tipos e cuidados necessários no uso de antidepressivos para tratar transtornos psiquiátricos

Os antidepressivos são medicamentos amplamente utilizados no tratamento da depressão e de outros transtornos psiquiátricos , atuando diretamente nos sistemas de neurotransmissores do cérebro.

Esses fármacos aumentam a disponibilidade de serotonina, norepinefrina e, em alguns casos, dopamina. Essas substâncias estão relacionadas à regulação do humor e das emoções.

“Esse intervalo se deve às mudanças adaptativas no cérebro, como a regulação de receptores e a neuroplasticidade, que levam tempo para ocorrer”, afirma o profissional.

No entanto, os efeitos benéficos costumam levar de 2 a 4 semanas para serem percebidos, conforme explica o psiquiatra Daniel Araujo Kramer de Mesquita.

Janeiro Branco: tipos de antidepressivos

Os antidepressivos são classificados em diferentes grupos, cada um com características específicas:



ISRS (Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina): incluem fluoxetina e sertralina, geralmente a primeira escolha devido à segurança e tolerabilidade.



IRSN (Inibidores da Recaptação de Serotonina e Norepinefrina): como a venlafaxina, indicados para casos que requerem ação sobre a norepinefrina além da serotonina.



ATC (Antidepressivos Tricíclicos): eficazes, mas com mais efeitos colaterais, como a amitriptilina.



Outros: Incluem os IMAO (Inibidores da Monoamina Oxidase) e antidepressivos atípicos.

“O ideal é que o médico escolha o medicamento com base no perfil do paciente, considerando comorbidades, interações medicamentosas e preferências.

Além disso, alguns antidepressivos também são eficazes no manejo de condições como ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, dor crônica e insônia”, destaca o psiquiatra.