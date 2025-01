Janeiro Branco: campanha alerta sobre fatores de riscos e cuidados com a saúde mental

Entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças relacionadas à saúde mental, o estresse se destaca como promotor e acentuador de sintomas. Reação natural do organismo a situações imprevistas, como brigas ou insatisfações no trabalho, o estresse pode causar problemas de saúde ao se tornar crônico ou intenso .

À luz do questionamento “O que fazer pela saúde mental hoje e sempre?” , a campanha do Janeiro Branco 2025 lança um convite à população para refletir sobre a importância de cuidar da saúde mental e emocional. O mês escolhido para a mobilização reverbera o sentimento de renovação que acompanha a chegada de um novo ano.

De acordo com o relatório global World Mental Health Day 2024, divulgado pelo Instituto Ipsos, 45% da população mundial consideram a saúde mental como o maior problema de saúde em seus países. No documento, o Brasil aparece como o 4º País mais estressado do mundo, com 42% das pessoas entrevistadas relatando os sintomas.

Samuel Pinho, psiquiatra do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), ressalta a importância de ficar atento aos sintomas que podem surgir quando a saúde mental está afetada.

“O impacto do estresse também se manifesta em disfunções físicas objetivas, como a redução da força muscular e da função pulmonar. Quando o estresse se torna prolongado, ele pode sobrecarregar os mecanismos de regulação do organismo, dificultando a manutenção do equilíbrio e aumentando o risco de doenças físicas e mentais”, explica em matéria divulgada pela Sesa.