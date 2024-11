Nasa descobre um enorme exoplaneta recém-nascido

A Nasa divulgou a descoberta de um exoplaneta Planetas que orbitam estrelas fora do nosso Sistema Solar gigante considerado recém-nascido , chamado de IRAS 04125+2902 b. Ele tem apenas 3 milhões de anos, o que em termos astronômicos ainda é pouco; o planeta Terra, por exemplo, tem 4,5 bilhões de anos. A pesquisa foi publicada no revista científica Nature no dia 20 de novembro.

Embora esse desalinhamento tenha sido uma coincidência feliz, ele também é um grande mistério, pois pode ter acontecido tanto por causa de outro objeto grande, que ainda não foi detectado, ou por interações com o material do espaço ao redor.

A Nuvem Molecular de Touro é uma região densa e movimentada, onde o material em queda pode alterar a forma dos discos. Ainda não se sabe se discos desalinhados são comuns ou raros em regiões como esta.

Exoplaneta recém-nascido: corpo pode se transformar em uma super-Terra rochosa

A pesquisa liderada pela astrônoma Madyson G. Barber, da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill indica que a massa do exoplaneta seja de, no máximo, um terço da de Júpiter, e um diâmetro quase igual ao do gigante gasoso.

Isso indica que o planeta tem baixa densidade e uma atmosfera inflada. Os cientistas acreditam que, ao longo do tempo, essa atmosfera encolherá, transformando-o em um mini-Netuno gasoso ou em uma super-Terra rochosa, dois tipos de planetas comuns na galáxia, mas ausentes no Sistema Solar.