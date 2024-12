Rússia anuncia vacina contra o câncer; veja tudo o que se sabe

Andrey Kaprin, diretor-geral do Centro de Pesquisa Médica em Radiologia do Ministério da Saúde da Rússia, contou ao programa “Aconselhe, Doutor!” da Rádio Rússia que o país desenvolveu sua própria vacina contra o câncer baseada em mRNA .

O governo russo anunciou, nesse sábado, 14, que criou uma vacina contra o câncer. Ela deve ser fornecida aos pacientes de graça a partir do início de 2025 e pode ser uma esperança no combate à doença que mata cerca de 10 milhões de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Alexander Gintsburg, diretor do Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, informou à agência de notícias Tass que os ensaios pré-clínicos mostraram redução no crescimento de tumores e a redução do potencial de metástases. Veja o que se sabe até agora .

Vacina russa contra o câncer: como funciona?

O Centro Nacional de Pesquisa Médica do Ministério da Saúde russo informou que trabalha com duas linhas de vacinas oncológicas. Uma delas é uma vacina personalizada que utiliza tecnologia mRNA, a mesma utilizada em doses contra a covid-19.

“Com base na análise genética do tumor de cada paciente, uma vacina única é criada para ‘ensinar’ o sistema imunológico a reconhecer células cancerígenas”, detalhou o centro de pesquisa russo.

As vacinas de mRNA (RNA mensageiro) ganharam notoriedade durante a pandemia da covid-19. Esses imunizantes funcionam liberando um segmento do RNA no organismo, incentivando as células a fabricarem uma proteína específica.