Nutrição parenteral: entenda a terapia usada no filho de Viih Tube

Nutrição parenteral: quem pode precisar dessa terapia?

A terapia é indicada tanto para recém-nascidos quanto para adultos com restrições severas. “A nutrição parenteral é essencial em casos como obstruções intestinais, problemas de absorção graves, cirurgias no trato gastrointestinal ou condições como pancreatite severa”, afirma Marília Porto Oliveira Nunes, professora de nutrição clínica e docente da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Segundo a especialista, a terapia é indispensável quando as vias oral e enteral não são viáveis, garantindo que o paciente receba os nutrientes necessários para a recuperação e manutenção da saúde.

Nutrição parenteral: como é realizado o procedimento?

O manejo da terapia exige a atuação de uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos, nutricionistas, enfermeiros e farmacêuticos. “A personalização da nutrição começa com uma avaliação detalhada do paciente. São definidos volume, calorias, proteínas, lipídios e outros nutrientes conforme as necessidades individuais do quadro clínico”, explica Marília.