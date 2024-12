Super explosão em estrelas acontece com mais frequência, diz estudo

As super explosões em estrelas semelhantes ao Sol podem acontecer com mais frequência do que os cientistas pensavam, sugere o estudo publicado na edição de 13 de dezembro de 2024 da revista Science.



Pesquisadores do Instituto Max Planck para Pesquisa do Sistema Solar, localizado em Göttingen, Alemanha, descobriram que as explosões solares podem acontecer uma vez a cada século. O objetivo do estudo é tentar compreender o comportamento do astro rei, baseando-se nessas estrelas.