Ranking indica o refrigerante com maior teor de açúcar; veja

Entre os itens incluídos no Imposto Seletivo (IS), popularmente chamado de “imposto do pecado”, estão os refrigerantes. A medida, que segue para sanção presidencial, propõe a aplicação de um tributo aos produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Na terça-feira, 17, após decisão para a sua retirada do IS, as bebidas açucaradas retornaram à lista. Criada pela reforma tributária, a regulamentação pretende desestimular o uso desses produtos, que incluem cigarros, bebidas alcóolicas e até apostas.