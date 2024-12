Longevidade humana extrema em algumas áreas do planeta é uma farsa, diz cientista

Segundo Newman, supercentenários tendem a vir de áreas com problemas de saúde, elevados níveis de pobreza e registros deficientes de dados. Ele recebeu Prêmio Ig Nobel este ano

A maior parte do que sabemos sobre os seres humanos que atingem idades muito avançadas baseia-se em dados falhos, incluindo a ciência por trás das "zonas azuis", famosas por terem uma elevada proporção de pessoas com mais de 100 anos, segundo um pesquisador.

A península de Nicoya, na Costa Rica, ou a ilha da Sardenha, no Mediterrâneo, são algumas dessas "zonas azuis".

No entanto, Saul Justin Newman, da University College London, disse à AFP que a maioria dos dados sobre idades extremamente avançadas "são inúteis".

Esse desejo de viver o maior tempo possível alimentou uma próspera indústria de suplementos alimentares, livros, tecnologia e conselhos para aqueles que querem aprender os segredos das pessoas mais velhas do mundo.

O verdadeiro segredo para a longevidade extrema parece ser "mudar-se para onde as certidões de nascimento são raras, ensinar seus filhos a fraudar aposentadorias e começar a mentir", disse Newman ao receber o Prêmio Ig Nobel , uma versão humorística do Nobel em setembro.

Ao contrário do que se poderia esperar, ele descobriu que os supercentenários tendem a vir de áreas com problemas de saúde, elevados níveis de pobreza e registros deficientes de dados.

O governo decidiu abrir uma investigação que revelou que 82% dos centenários do Japão – cerca de 230 mil pessoas – estavam desaparecidos ou mortos . "Os documentos deles estão em ordem, eles simplesmente estão mortos", disse Newman.

Um exemplo é Sogen Kato, considerada a pessoa mais velha do Japão até que seus restos mumificados foram descobertos em 2010.

"Em 2008, descobriu-se que 42% dos costarriquenhos com mais de 99 anos tinham 'relatado incorretamente' sua idade no censo de 2000", explica o relatório. "Após uma correção parcial dos erros, a zona azul de Nicoya foi reduzida em aproximadamente 90% e a esperança de vida na velhice caiu de líder mundial para 'perto do fim da lista'", acrescenta.

Vivos apenas para cobrar

O termo "zona azul" foi usado pela primeira vez em 2004 por pesquisadores referindo-se à ilha italiana da Sardenha.