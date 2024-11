Gatos são 'líquidos'? A resposta de um estudo é: quase; entenda motivo

Os felinos não mostraram hesitação ao lidar com experimentos em entradas pequenas, mas altura normal; confira estudo da ‘liquidez’ dos gatos

Para chegar ao resultado, Péter Pongrácz, um etologista da Universidade Eötvös Loránd, localizada em Budapeste (Hungria), visitou várias casas com o objetivo de “testar a consciência corporal” dos gatos em aberturas gradualmente menores.

Seja na pia, em caixas de papelão ou entrando em vasilhas pequenas, os gatos podem causar espanto nos tutores por sua flexibilidade ao se “encaixar” a objetos bem menores. Agora, uma pesquisa publicada no periódico iScience quer explicar a “liquidez” dos felinos.

Gatos são líquidos? Pesquisador não é o primeiro a fazer proposição

Em 2017, o físico francês Marc-Antoine Fardin recebeu uma premiação por um estudo que também propôs a “liquidez” dos felinos. O Ignoble Nobel Prize (abreviado para Ig Nobel) homenageia achados peculiares entre cientistas.

O artigo de Fardin, intitulado “On the Rheology of Cats” (“Sobre a reologia dos gatos”, em tradução livre), argumenta que esses pets podem se adaptar ao formato do recipiente em que se sentam de forma semelhante a fluidos, como a água.

Em publicação para a PBS News, dos Estados Unidos, o físico define um líquido “como um material que adapta sua forma para se encaixar em um recipiente”.