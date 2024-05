Com 100 e 102 anos de idade, homem e mulher se casam nos EUA

LEIA MAIS | Na mesma empresa há 86 anos, catarinense centenário é o "funcionário mais antigo do mundo"



Firmando a união, ao término da cerimônia, foi feita a tradicional quebra da taça. Este rito serve para lembrar a todos da destruição do Templo de Jerusalém. A norma exige que a taça seja coberta com um pano branco e que seja quebrada pelo noivo com a perna direita. Tal protocolo foi seguido por Bernie.

Hoje, o casal é um dos mais velhos do mundo. Somadas, suas idades totalizam 202 anos. O atual recorde, pelo Guinness World Records, pertence aos equatorianos Julio Cesar Mora e Waldramina Maclovia Quinteros. Na época do registro, em 2020, a soma das idades do casal do Equador totalizava 214 anos e 358 dias.