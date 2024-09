Supercentenários: brasileira está entre as pessoas mais velhas do mundo

A freia brasileira Inah Canabarro Lucas, que completou 116 em agosto de 2024 Crédito: Gerontology Research Group (GRG)

A freira brasileira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, é a segunda pessoa mais velha do mundo. É o que apontam o Grupo de Pesquisa de Gerontologia (GRG) e o LongeviQuest, que monitoram e estudam os chamados “supercentenários” Inah nasceu em 8 de junho de 1908, na cidade gaúcha de São Francisco de Assis. De acordo com a bibliografia dela disponível no site da LongeviQuest, a freira era muito magra quando criança e, por causa disso, as pessoas achavam que ela não sobreviveria. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ela morou no Uruguai, onde virou freira. Ao voltar ao Brasil, deu aulas de português e matemática. Atualmente, vive em um convento em Porto Alegre.

Conforme o GRG, com sede em Los Angeles, nos EUA, 54 pessoas supercentenárias são monitoradas globalmente. Há apenas um homem nessa lista e ele é o mais jovem do grupo. O pesquisador polonês do GRG, Waclaw Jan Kroczek, em entrevista ao g1, explica que as mulheres geralmente vivem mais do que os homens por fatores biológicos e comportamentais, pelo estilo de vida e por fatores sociais. "As mulheres têm dois cromossomos X, enquanto os homens têm um X e um Y. Essa diferença pode fornecer às mulheres uma vantagem genética. Se existe uma mutação prejudicial em um cromossomo X, o outro X pode compensar, reduzindo o risco de doenças genéticas", aponta ao g1.

Mayana Zatz, que coordena o laboratório de pesquisa no Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo (USP), concorda com Waclam. "Nos mamíferos não humanos, as fêmeas também vivem mais. Pode ser porque as fêmeas têm dois cromossomos X e o macho só tem um. E evolutivamente, é interessante que a fêmea viva mais para proteger a sua prole." Kroczek acrescenta que homens são mais propensos a se envolver em comportamentos de alto risco, o que leva a taxas mais altas de acidentes, lesões e mortes. O Brasil tem mais de 37 mil centenários, de acordo com dados do Censo de 2022. As pessoas interessadas em participar da pesquisa da USP podem enviar um relato para o e-mail [email protected].

Supercentenários: as pessoas com mais de 110 anos Supercentenários são aquelas pessoas com 110 anos ou mais. Essa é a régua adotada tanto pelo GRG como pelo LongeviQuest, outro grupo de pesquisadores referência no monitoramento e no mapeamento de supercentenários pelo mundo. A lista do LongeviQuest é maior que a do GRG, com 278 pessoas listadas, pois os processos de verificação podem demorar mais ou menos tempo e dependem, em parte, de que os familiares dos conheçam e contatem os institutos. Na Índia, país mais populoso do mundo, não há nenhum supercentenário listado. Os pesquisadores acreditam que a ausência seja por desconhecimento e pela dificuldade de validação dos documentos antigos.

As listas dos grupos GRG e LongeviQueste são lideradas pela japonesa, Tomiko Itooka, com 116 anos. Ela é seguida pela brasileira Inah Canabarro Lucas, que é um mês mais nova. Elizabeth Francis, dos Estados Unidos, ocupa o terceiro lugar com 115 anos. Supercentenários: quem são e onde vivem? Tomiko Itooka, de 116 anos, nasceu no dia 23 de maio de 1908 no Japão. Trabalhou em uma fábrica têxtil na Coreia do Sul e teve duas filhas e dois filhos. Ela praticava vôlei na escola. Também tinha gosto por escalar montanhas e até escalou o Monte Ontake (cuja altitude é de 3 mil metros) duas vezes. Atualmente, vive em Hyogo, no seu país natal.

A japonesa Tomiko Itooka ao comemorar 116 anos, em agosto de 2024 Crédito: Gerontology Research Group (GRG)