Respirar pelo ânus ou pombos para guiar mísseis: estudos que conquistaram o prêmio 'antinobel' em 2024

Esta competição, chamada Ig-Nobel – um trocadilho com ignóbil – premia "conquistas que primeiro fazem as pessoas rirem e depois refletirem".

O prêmio de Demografia foi concedido a um estudo que mostrou que muitas pessoas famosas por sua longevidade vivem em locais com registros de nascimentos e mortes em "nível medíocre".

O verdadeiro segredo da longevidade é "se mudar para um lugar onde os certificados de nascimento são escassos, ensinar seus filhos a enganar o sistema de aposentadorias e começar a mentir", brincou o premiado australiano Saul Justin Newman.

- Corrida de vermes -

O prêmio de Química foi dado a uma equipe que usou uma técnica complexa chamada cromatografia para separar vermes bêbados de vermes sóbrios.

Os pesquisadores fizeram uma demonstração no palco do Ig-Nobel recriando uma corrida entre um verme sóbrio, tingido de vermelho, e um verme bêbado, azul.

O verme sóbrio venceu.

- Redemoinhos capilares -

A equipe franco-chilena vencedora do prêmio de Anatomia se interessou pelos redemoinhos que formam os cabelos na parte superior da cabeça.

Descobriram que, na maioria das pessoas, eles crescem no sentido horário. No entanto, no hemisfério sul, os redemoinhos no sentido anti-horário são mais comuns.

- Placebos dolorosos -

O prêmio de Medicina foi concedido a uma equipe europeia que demonstrou que placebos (tratamentos sem princípio ativo usados em estudos médicos para comparar a eficácia de um tratamento real) eram mais eficazes se causassem efeitos colaterais dolorosos.

- Natação de peixe morto -

O prêmio de Física foi concedido a James Liao por "demonstrar e explicar as capacidades de natação de uma truta morta".

"Descobri que um peixe vivo se movia mais do que um peixe morto", comentou.

- Gato assustado -

O prêmio de Biologia foi concedido a Fordyce Ely e William E. Petersen por um experimento particularmente estranho realizado em 1941 nos Estados Unidos.

Os dois cientistas, hoje falecidos, assustaram um gato que estava em cima de uma vaca ao estourar um saco de papel. O objetivo era "explorar como e quando" a vaca "expelia seu leite".

