Evaristo Costa segue internado e não tem previsão de alta da UTI

Evaristo foi hospitalizado na última sexta-feira, 12, devido a complicações da Doença de Crohn, condição inflamatória crônica que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal.

Em um story publicado no Instagram na última segunda-feira, 15, foi informado que o profissional "encontra-se em franca recuperação, sem dores e muito bem humorado".

O jornalista Evaristo Costa continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Cambridge, na Inglaterra, por complicações da Doença de Crohn. O comunicador tem publicado atualizações de seu estado de saúde em seu perfil no Instagram e afirmou que ainda não há previsão de alta.

"A Doença de Crohn entrou em remissão e a infecção respondeu bem aos antibióticos. Embora sejam só boas notícias, os médicos acharam por bem seguir com medicação intravenosa, por isso o apresentador ainda não possui previsão de alta", explicou.

O jornalista descobriu a doença há quatro anos e afirmou ainda estar aprendendo a “conviver e controlar” a enfermidade.



O que é a Doença de Crohn?

A doença de Crohn é uma condição inflamatória crônica que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Ela causa inflamação no revestimento do sistema digestivo, levando a sintomas como dor abdominal, diarreia, fadiga e perda de peso.

A causa exata da doença de Crohn ainda não é completamente compreendida, mas fatores genéticos e ambientais tem relação com a doença.

O tratamento visa controlar a inflamação e aliviar os sintomas, muitas vezes utilizando medicamentos e, em casos mais graves, pode ser necessário cirurgia para remover áreas afetadas.