Dermatite atópica: o que é, sintomas, causas, tratamentos e mais

Ela exemplifica: “Então é aquele indivíduo que tem uma mãe ou um pai com rinite ou ticare, tem um avô com alergia picada de inseto, um primo com alergia a algum alimento etc”.

De acordo com a dermatologista e coordenadora do Ambulatório de Cosmiatria e Acne da Universidade Federal do Ceará (UFC), Maria Genucia Cunha Matos, a dermatite atópica é uma doença que apresenta a sua primeira manifestação a partir do terceiro mês de vida e geralmente desaparece por volta dos 12 anos de idade, quando se inicia a adolescência.

Nessa idade pode-se apresentar manchas vermelhas, descamação e coceira intensa, geralmente na área do rosto, couro cabeludo e partes extensoras dos membros (joelhos e cotovelos). Em alguns casos, as lesões podem ser extensas e conter vesículas (pequenas bolhas).

A médica explica também que o bebê começa a se coçar a partir dos quatro meses, “que é quando ele começa a descobrir a mão, então até lá ele não coça, mas ele incomoda, o sono dele se torna um incômodo, não deixa as pessoas dormir, ele fica agitado e não come direito”.

“Na dermatite atópica do lactente, você vai ter um predomínio de lesões vermelhas, que a gente chama de eritema, com lesões mais exultantes, mais molhadas e com um prurido mais discreto”, afirma Genucia.

No indivíduo adulto, o prurido é muito mais intenso e as lesões aparecem principalmente na face, poupando essa região do maciço médio e maciço central da face elas; podendo acometer todo o tegumento cutâneo.

Esse defeito facilita a penetração de substâncias irritantes e micróbios, desencadeando a inflamação e os sintomas característicos da doença. Além disso, fatores como o ressecamento da pele, alterações no pH, traumas e infecções podem agravar a condição.

E o que acontece na fisiopatologia da dermatite atópica?

A dermatite atópica deixa a pele mais seca e mais suscetível às infecções por bactérias, vírus e fungos; confira Crédito: iStock: monstArrr_

A pele é o maior órgão do corpo e é responsável pelo isolamento do meio externo com o do meio interno. Ou seja, a sua maior função é a de barreira, que impede as agressões do meio externo que levam ao desequilíbrio interno.

Portanto, segundo Genucia, quando a pele está danificada ela deixa de funcionar como uma barreira protetora. Quando isso ocorre no indivíduo atópico, a pele fica mais seca e mais suscetível às infecções por bactérias, vírus e fungos.

Dermatite atópica: confira dicas e os principais tratamentos recomendados

O tratamento ideal baseia-se no controle da doença a longo prazo, com redução das crises e manutenção da boa qualidade de vida, tendo em vista que o medicamento ideal será escolhido de acordo com a gravidade do quadro, com orientação dos especialistas.

A terapia de base é fundamental. Independentemente do grau de acometimento da doença, portanto, é imprescindível seguir as seguintes recomendações:

Hidratar a pele todos os dias com o hidratante adequado;

Usar roupas de algodão ou de tecido macio, evitando fibras ásperas que provocam

coceira;

coceira; Tomar banhos e duchas com água morna, utilizando um sabonete suave adequado;

Conhecer os fatores que provocam seus sintomas para evitá-los (alimentos, tapetes, bichos de pelúcia etc.);

Manter as unhas curtas (e as das crianças na casa), para evitar ferir a pele ao se coçar;

Se possível, reduzir o estresse de sua vida, pois cuidar do emocional é fundamental;

Evitar substâncias irritantes, como detergentes, cosméticos, álcool e perfumes. Busque produtos com menor risco ou que contenham poucas substâncias que possam provocar alergia (hipoalergênicos).

Tomar banhos com duração de até 5 minutos, com a utilização de agentes suaves, com propriedades hidratantes;

Aplicar 2 vezes ao dia, na pele levemente molhada, agente hidratante adequado, componente principal da terapia de base;

Quanto ao vestuário, evitar o contato da pele com fibras irritantes, como a lã, e não utilizar roupas apertadas e muito quentes, para impedir a transpiração excessiva;

Evitar a exposição ao tabaco;

Manter o quarto ventilado e evitar a utilização de muitas cobertas;

Aumentar o uso de emolientes (hidratantes) com o tempo frio;

Evitar exposição a feridas de herpes e procurar o médico rapidamente caso as lesões piorem e apresentem um aspecto incomum;

Quanto à prática de exercícios físicos, se a transpiração desencadear agudização, fazer adaptação progressiva ao exercício;

Tomar banho e hidratar a pele logo após o uso de piscina;

Na alimentação, adotar dieta normal, exceto se a investigação adequada demonstrar a necessidade de excluir algum alimento em especial.

Quanto aos ácaros presentes na poeira doméstica:

Manter os cômodos sempre bem ventilados, mesmo no inverno;

Evitar o uso de tapetes e carpetes;

Remover a poeira com esponja ou pano levemente umedecidos;

Passar o aspirador de pó em pisos e estofados 1 vez por semana;

Evitar brinquedos e acessórios macios no berço ou na cama, com exceção dos laváveis;

Lavar os lençóis, se possível em água quente, a cada 10 dias.

A dermatologista Genucia explica que o uso constante de hidratantes recupera a função de barreira da pele danificada na DA e, consequentemente, protege a pele da penetração de alérgenos, da inflamação, melhora o ressecamento e a coceira, diminuindo a necessidade do uso de corticoides.

Segundo a farmacêutica Biolab, a DA é uma das doenças mais frequentes da infância, acometendo cerca de 20% dos lactentes. Cerca de 85% dos pacientes manifestam a enfermidade pela primeira vez antes dos 5 anos de idade.

Além disso, cerca de 1/3 dos pacientes adultos com DA desenvolvem alergias de contato a ingredientes usados na formulação dos produtos emolientes, entre os quais os conservantes e as fragrâncias são os mais comuns.

Por isso, a escolha correta desses produtos é fundamental. A hidratação adequada deve ser feita em todas as fases da DA. Hidratantes à base de ureia e outros emolientes como tratamento preventivo em crianças com predisposição à dermatite atópica.

Seguir a terapia de base, que consiste na hidratação correta da pele e em evitar possíveis gatilhos, é fundamental, assim como fazer o tratamento medicamentoso adequado para a gravidade do quadro.

Os pacientes com DA de moderada a grave também podem se beneficiar da Terapia Proativa, que aumenta o intervalo de tempo entre as crises e reduzir a necessidade do uso de corticoides. Sobre isso, é importante contatar um médico para dialogar a possibilidade.



