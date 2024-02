Sintomas da dengue: como identificar e buscar um médico

Com o início do período chuvoso no Ceará, a população deve ficar alerta para os cuidados contra as arboviroses. Dentre elas está a dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O Brasil já ultrapassou 500 mil casos prováveis de dengue desde o início deste ano, e algumas cidades já enfrentam uma epidemia da doença.

Por isso, é importante estar atento para identificar os sintomas. O médico Rui de Gouveia, gerente de Vigilância Epidemiológica de Fortaleza, explica que é preciso ter atenção aos sintomas desde o início, sempre buscar atendimento médico e não se descuidar no combate ao mosquito.

Segundo ele, os principais sintomas da dengue são: