Suspeita de mpox: Argentina põe em quarentena navio que deixou Brasil

Ministério da Saúde argentino informou que a embarcação saiu de Santos (SP) e que o tripulante em questão tem lesões cutâneas no tronco e no rosto. Entenda

Autoridades sanitárias argentinas colocaram em quarentena um navio que saiu do Brasil depois que um dos tripulantes apresentou sintomas compatíveis com mpox.

Em nota, o Ministério da Saúde argentino informou que a embarcação, com bandeira da Libéria, saiu de Santos (SP) e que o tripulante em questão, de nacionalidade hindu, apresenta lesões cutâneas de forma predominante no tronco e no rosto e foi isolado do restante da tripulação.

