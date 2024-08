2024: Ceará registrou 13 casos de Mpox até maio

No último dia 14, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde declarou que o aumento de casos da Mpox na República Democrática do Congo é considerada uma emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII)

Até o mês de maio deste ano, o Ceará registrou 13 casos de Mpox, de acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). A doença reacendeu alerta após o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarar a emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII) com o aumento de casos da doença República Democrática do Congo (RDC).

Ao declarar a ESPII, Tedros disse: “o surgimento de um novo clado (nova variante) de mpox, a sua rápida propagação no leste da RDC e a notificação de casos em vários países vizinhos são muito preocupantes. Além dos surtos de outros clados de Mpox na RDC e outros países da África, está claro que é necessária uma resposta internacional coordenada para deter estes surtos e salvar vidas.”

A doença é conhecida como uma zoonose causada pelo vírus monkeypox, do gênero Orthopoxvirus. A mesma possui duas cepas geneticamente distintas, sendo a cepa da Bacia do Congo e a cepa da África Ocidental. As infecções humanas com a cepa da África Ocidental parecem causar doença menos grave em comparação com a cepa da bacia do Congo.