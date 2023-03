Vacinas contra mpox chegam ao Ceará; veja quem pode ser imunizado

Apenas pessoas de grupo considerado de risco devem tomar as vacinas no Estado, de acordo com o Ministério da Saúde

As vacinas contra a mpox, doença que era chamada de “varíola dos macacos”, chegaram ao Ceará na manhã de terça-feira, 14. Ao todo, 640 doses do imunizante foram recebidas pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Segundo a pasta, após o recebimento do lote, a estrutura logística e operacional da estratégia de imunização está sendo consolidada.

Os imunobiológicos devem ser aplicados em esquema de duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.

As doses estão guardadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), congelados entre -25ºC e -15ºC. Conforme indicação do Ministério da Saúde (MS), quando descongeladas, as vacinas devem ser mantidas de +2°C a +8°C, por até oito horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem pode tomar a vacina de mpox?

Homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais maiores de 18 anos e que vivem com HIV/aids com status imunológico de contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses;



Profissionais de laboratório que trabalham diretamente com orthopoxvírus em equipamentos com nível de biossegurança 3 (NB-3), de 18 a 49 anos de idade.

Casos de mpox no Ceará

Até o dia 14 de março de 2023, foram confirmados 580 casos de mpox no Ceará. De acordo com a Sesa, há uma queda progressiva de casos da doença no Estado. Por isso, o Ceará será contemplado apenas nas indicações de pré-exposição. Ou seja, apenas pessoas que compõem grupos de risco vão ser imunizadas.

Quem tiver sintomas da doença ou tiver tomado alguma vacina nos últimos 30 dias, não deverá tomar a dose.



Sobre o assunto Mpox no Ceará: força de transmissão da doença se esgotou, analisa secretário

OMS decide renomear varíola dos macacos como mpox

Tags