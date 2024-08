Descubra tudo sobre seu DNA com até 60% de desconto no Clube OP+

O Clube OP+ tem muitas vantagens para os assinantes do O POVO. Uma das novidades é a chegada da Genera, empresa brasileira de mapeamento genético.

Com o teste de ancestralidade, saúde e bem-estar da Genera, você descobre muito mais sobre você a partir da sua genética.

O Clube O POVO+ é um programa de benefícios exclusivo para assinantes do O POVO+, que oferece descontos em diversas lojas como Renner, HC Pneus, Cantinho do Frango, Burguer King, Netshoes e, agora, a empresa de testes genético Genera, que oferece até 60% de desconto em todos os planos.

Uma análise genética pode descobrir muito mais do que sua ancestralidade. Pode descobrir o que funciona ou não para o seu skincare e entender como seu corpo absorve vitaminas. Legal, né? Essa é uma dos serviços que o novo parceiro do Clube O POVO+ te oferece! Conheça a Genera .

1. Sua ancestralidade e a origem de seus antepassados 2. Quais tipos de exercícios físicos funcionam melhor para o seu corpo 3. Como personalizar sua alimentação com base no seu DNA 4. Características da sua pele para te ajudar nos melhores hábitos 5. Quais predisposições genéticas merecem mais atenção e cuidado

Desvende suas origens e saiba por onde seus ancestrais passaram há milhares de anos. Entenda melhor o funcionamento do seu corpo e tenha um estilo de vida mais saudável. Conheça suas predisposições para diversas doenças e adote medidas preventivas

Como acessar o desconto?

Quem é assinante basta acessar clube.opovo.com.br, fazer login na plataforma e clicar no banner Genera. Após isso, uma nova página será carregada informando o desconto e pronto, é só escolher seu teste e aproveitar.

Se você ainda não é assinante do O POVO+, aproveite agora e, por apenas R$5,90 no primeiro mês, tenha acesso a todos os descontos do Clube O POVO+.