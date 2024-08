Nova pandemia? Governo canadense entra em alerta sobre novo vírus

Além disso, a segunda edição do Manual do Plano de Continuidade de Negócios para Surtos de Gripe e Doenças Infecciosas diz que a nova doença pode ser mais preocupante que a Covid-19 .

Nesta nova edição, o CCOHS escreve que as empresas devem se preparar para cenários muito mais severos do que um fechamento temporário ou uma queda na demanda dos clientes.

“Se houver uma pandemia, quantas pessoas ficarão afastadas do trabalho? É impossível determinar com certeza – as estimativas variam porque ninguém saberá com certeza quão doentes o novo vírus deixará as pessoas, quão rápido ele se espalhará ou quantas pessoas não irão trabalhar, até que isso aconteça”, informou o CCOHS.

De acordo com o manual, uma futura pandemia "virá em 2 ou 3 ondas, com cerca de 3 a 9 meses de intervalo entre cada surto". "Espera-se que cada onda dure aproximadamente de 6 a 8 semanas. Uma pandemia pode durar nesses ciclos por até dois anos ou mais."