'Viagra de controle remoto': brasileiro participa da criação do equipamento

O aparelho é um sistema de neuroestimulação composto por um gerador de pulso implantável, contendo uma bateria recarregável e um controle responsável pela geração do sinal de eletroestimulação; e conectado a dois conjuntos de eletrodos (com vários eletrodos) a serem implantados na cavidade pélvica, que ativarão e restaurarão os nervos responsáveis pela ereção.

CaverSTIM foi projetado para ser um neuroestimulador implantável com o intuito de restaurar a função erétil. Esta tecnologia é destinada a pacientes que não respondem a medicamentos orais, como pacientes com lesão medular ou pacientes que passaram por uma cirurgia de prostatectomia.

Toda essa ativação responsável por promover a ereção é interna, ou seja, para o parceiro seria espontânea, e não devido a um aparelho elétrico.

Viagra de controle remoto: aparelho foi planejado como método terapêutico

Para os interessados que veem utilidade no método, ele foi planejado apenas para servir como um método terapêutico. Sua real função é fazer com que, ao final do tratamento, o paciente consiga sua ereção de forma espontânea, sem precisar do equipamento.

Os pesquisadores relatam que 12 pacientes nesta condição já receberam o dispositivo e conseguiram voltar à vida sexual sem precisar acionar o "viagra eletrônico". Ou seja, tiveram uma ereção como antes.

Viagra de controle remoto: feedback dos primeiros pacientes

Os primeiros pacientes foram submetidos aos testes no início de 2024, e todos relataram um feedback positivo em relação ao tratamento, não constatando nenhum efeito colateral e considerando-o um sucesso.