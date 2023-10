Idoso de 69 anos morre em motel após ingerir café afrodisíaco à base de Viagra

O homem teria ingerido doses do "café afrodisíaco" para melhorar seu desempenho sexual com uma garota de programa. Entenda

Um homem de 69 anos morreu após passar mal dentro de uma suíte de um motel em Phatthalung, na Indonésia. O idoso começou a sentir um mal estar após ingerir uma série de doses de um café afrodisíaco, feito a base de Viagra, para se relacionar sexualmente com uma garota de programa.

O idoso, identificado como Sompong, teria ficado cerca de 20 minutos no quarto com sua acompanhante antes de passar mal e vir a óbito. Segundo o jornal britânico Daily Star, a mulher fugiu do local antes da chegada da polícia. O corpo foi achado sem sinais de violência.

A polícia local investigou a causa da morte de Sompong e concluiu de que a mistura do estimulante sexual, que atua como um vasodilatador para disfunção erétil, com os tabletes de café teria dado um “choque” no sistema cardiovascular do homem e então sobrecarregado o coração da vítima, que não resistiu.