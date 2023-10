Dia Internacional da Saúde Mental: conheça a origem da data

Disponível 24 horas, o CVV realiza apoio emocional com auxílio na saúde mental e prevenção do suicídio. Caso precise, ligue para o 188 Crédito: REPRODUÇÃO/PEXELS/DANIEL RECHE

Em 10 de outubro, o Dia Internacional da Saúde Mental, um tema amplamente debatido com o intuito de diminuir os casos de depressão, ansiedade, esquizofrenia e outras doenças mentais, que, com a devida ajuda, poderão ser amenizadas. A data foi criada com o objetivo de educar o público sobre saúde mental e reduzir o estigma que envolve as questões ao redor desse termo. Sua primeira comemoração foi em 10 de outubro de 1992, com uma iniciativa feita pelo Secretário-Geral Adjunto, Richard Hunter, da Federação Mundial pela Saúde Mental. Em pouco tempo, a data tornou-se importante para incentivar Ministérios da Saúde em todo o mundo e organizações da sociedade civil a promoverem programas centrados nos cuidados de saúde mental.

Em 1994, começaram a escolher temas distintos para serem debatidos a cada ano. Neste ano de 2023, a escolha para o tema foi "A Saúde Mental é um Direito Humano Universal", efetivando o direito de tratar a saúde mental como algo universal. Confira todos os temas: 1994: Melhorando a qualidade dos serviços de saúde mental em todo o mundo

1996: Mulheres e Saúde Mental

1997: Crianças e Saúde Mental

1998: Saúde Mental e direitos humanos

1999: Saúde Mental e envelhecimento

2000-01: Saúde Mental e Trabalho

2002: Os efeitos do trauma e da violência em crianças e adolescentes

2003: Transtornos emocionais e comportamentais em crianças e adolescentes

2004: A relação entre saúde física e mental: transtornos coocorrentes

2005: Saúde Mental e física ao longo da vida

2006: Construindo conscientização – Reduzindo riscos: doenças mentais e suicídio

2007: Saúde Mental em um mundo em mudança: o impacto da cultura e da diversidade

2008: Tornando a Saúde Mental uma prioridade global: Aumentando os serviços por meio da defesa e ação do cidadão

2009: Saúde Mental nos cuidados primários: melhorando o tratamento e promovendo a Saúde Mental

2010: Saúde Mental e Doenças físicas crônicas

2011: O Grande Impulso: investindo em saúde mental

2012: Depressão: uma crise global

2013: Saúde Mental e Idosos

2014: Vivendo com Esquizofrenia

2015: Dignidade em Saúde Mental

2016: Primeiros socorros psicológicos

2017: Saúde mental no trabalho

2018: Jovens e saúde mental em um mundo em mudança

2019: Promoção da saúde mental e prevenção do suicídio

2020: Ação pela saúde mental: vamos investir

2021: Saúde mental em um mundo desigual

2022: Tornar a saúde mental e o bem-estar para todos uma prioridade global

2023: A Saúde mental é um direito humano universal Os dilemas em torno da saúde mental; CONFIRA Dia Internacional da Saúde Mental: Centro de Valorização da Vida (CVV)

No Brasil, um órgão bastante influente que auxilia pessoas com problemas de saúde mental é o Centro de Valorização da Vida (CVV). O CVV foi criado em 1º de março de 1962, em São Paulo. A organização presta serviço voluntário, sigiloso e gratuito de apoio emocional e auxílio mental, com atendimento presencial, via chat e, principalmente, pelo telefone 188, com chamada gratuita e anônima.

Recentemente, o humorista Whindersson Nunes relatou sua experiência após entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida, incentivando seus seguidores a adotarem o método caso estivessem precisando de ajuda e apoio emocional. Liguei no cvv hoje, foi mto legal uma moça bacana com uma voz calma conversou cmg, chorei demais, mas a experiência de conversar sobre tudo com um anônimo é muito libertador, se vc precisar de ajuda, ligue 188 — Whindersson (@whindersson) March 23, 2023 Dia Internacional da Saúde Mental: números no Brasil No relatório global sobre Estado Mental do Mundo em 2022, o Brasil possui o 3º pior índice de saúde mental, levando em consideração respostas de 64 países. Segundo os números divulgados pelo governo, há mais de 11 milhões de pessoas no país que sofrem de depressão.