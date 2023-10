Uso de viagra pode reduzir risco de Alzheimer, aponta estudo

Estudo preliminar aponta reduzir risco da doença em até 60%. Crédito: AFP

O Viagra, usado para tratar disfunção erétil, pode reduzir em até 60% a Doença de Alzheimer, um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva. A pesquisa foi feita por integrantes do Centro Médico Monte Sai, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

De acordo com o estudo preliminar publicado na revista científica Studies in Health Technology and Informatics, o sildefanil, principal ativo do Viagra, bloqueia em grandes quantidades uma enzima encontrada no cérebro de quem tem a doença, a PDE5. Além disso, o famoso "azulzinho" aumenta o suprimento do sangue, o que pode melhorar a saúde do cérebro e, possivelmente, tratar a demência causada pelo Alzheimer.