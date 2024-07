Estudo destaca que a cafeína desacelera a progressão do alzheimer

Esta doença é caracterizada por problemas de memória, funções executivas e orientação no tempo e no espaço.

Em um novo estudo, publicado nesta sexta-feira, 5, na revista Brain, pesquisadores do centro de pesquisa francês Lille Neuroscience and Cognition analisaram os mecanismos que provocam o desenvolvimento da doença.

Em 2016, a mesma equipe de pesquisa descreveu um dos mecanismos pelos quais a cafeína poderia bloquear estes mesmos receptores em animais.

“Podemos imaginar que, ao bloquear esses receptores, cuja atividade é maior em pacientes com Alzheimer, a cafeína poderia prevenir o desenvolvimento de problemas de memória e até de outros sintomas cognitivos e comportamentais”, disse David Blum, diretor de pesquisa do Inserm (Instituto Francês de Saúde e Pesquisa Médica), um dos autores do estudo.

Alzheimer e cafeína: pesquisadores realizam ensaio clínico

Os especialistas estão atualmente realizando um ensaio clínico no Centro Hospitalar Universitário de Lille, com 248 pacientes.

Metade dos pacientes receberá 400 miligramas (mg) de cafeína e a outra metade um placebo.

Seu objetivo é avaliar o efeito da cafeína nas funções cognitivas de pacientes com formas precoces a moderadas da doença de Alzheimer.