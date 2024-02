Fevereiro Roxo: entenda o que é Alzheimer, lúpus e fibromialgia

O diagnóstico precoce dessas doenças melhora a qualidade de vida do paciente (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) - Portal EdiCase

O mês de fevereiro é marcado pela iniciativa do "Fevereiro Roxo", que busca conscientizar sobre três condições crônicas de saúde: Alzheimer, lúpus e fibromialgia. A campanha procura não apenas aumentar a conscientização sobre essas doenças, mas também promover a compreensão, a empatia e o apoio para aqueles que enfrentam esses desafios diariamente. A seguir, entenda um pouco sobre Alzheimer, lúpus e fibromialgia. O que é o Alzheimer? Ligado à perda de lembranças e ao esquecimento de entes queridos e de si, o Alzheimer é a doença mais conhecida. Os sintomas são progressivos e passam por fases, indo desde perda de memória, desorientação, indecisão e depressão, passando por alteração na personalidade, na fala, alucinações, repetições, má coordenação, incontinência sanitária, inanição e alienação, chegando até o mutismo, perda de movimentos, infecções e morte.

Embora não tenha cura, o cuidado é mais eficaz em casos diagnosticados precocemente, proporcionando mais qualidade de vida ao portador. O tratamento é variado, de acordo com os sintomas presentes em cada caso, e buscam retardar a evolução da doença. Prevenindo o Alzheimer A prevenção do Alzheimer inclui dieta equilibrada e saudável, atividade física regular e fuga de tóxicos, bem como prevenir problemas cardiovasculares, diabetes, colesterol e hipertensão. Na maturidade, manter o cérebro ativo por meio de leituras, passatempos e jogos de lógica também ajuda. “Ao envelhecer, o ser humano tem maior probabilidade de desenvolver demências. Estimativas apontam que até 2050 a população mundial com Alzheimer deve triplicar, indo a aproximadamente 150 milhões de indivíduos”, conta Dr. Alessandro Sousa, neurologista do Hospital São Luiz Campinas. Só no Brasil de hoje, cerca de 4,2 milhões de cidadãos têm demência ou declínio cognitivo leve, de acordo com a ABRAz (Associação Brasileira de Alzheimer). “Para não ser parte dessas estatísticas é importante ficar atento e evitar alguns fatores que, de acordo com estudos, podem aumentar o risco de degeneração mental. São eles: baixa escolaridade, perda auditiva, hipertensão arterial, obesidade, diabetes, alcoolismo, traumatismo cranioencefálico, sedentarismo, depressão, tabagismo, isolamento e poluição”, alerta o médico. Para o especialista, os desafios em controlar o Alzheimer devem seguir progredindo, já que dados da ABRAz apontam que pelo menos um milhão de idosos brasileiros têm a doença sem diagnóstico.”A avaliação médica com neurologista ou geriatra é primordial […]”, acrescenta. Mesmo sendo uma doença autoimune, o tratamento correto reduz as manifestações graves do lúpus (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

O que é o lúpus? O lúpus (Lúpus Eritematoso Sistêmico) é uma enfermidade autoimune, que faz o sistema de defesa do próprio corpo atacar tecidos saudáveis. Possui características inflamatórias e destrutivas em órgãos como pele, rins e cérebro e, se não tratado, tem potencial mortal. O diagnóstico é complexo, por se apresentar clinicamente de maneira muito heterogênea. Exames de sangue, urina e de imagem juntamente com a avaliação de um reumatologista são fundamentais. Mesmo sem cura concreta, a probabilidade de melhora é alta no tratamento com proteção solar, corticoides e imunossupressores, que reduzem manifestações graves e buscam proporcionar uma rotina normal ao paciente. Prevenindo o lúpus Para prevenção do lúpus, hábitos saudáveis e proteção solar são essenciais. Estudos dizem que os gatilhos podem vir de fatores como hormônios, hereditariedade e variáveis externas. Em termos de predisposição, a doença pode ocorrer em qualquer pessoa, com maior incidência em mulheres de 15 a 40 anos.

Garantindo a qualidade de vida Para a Dra. Ana Paula Del Rio, reumatologista do São Luiz Campinas, no lúpus “há uma disfunção do sistema imunológico que leva à produção de anticorpos contra órgãos, com períodos de exacerbação e remissão”. Por isso, é importante consultar um reumatologista assim que houver suspeita. “O tratamento tem avançado nos últimos 10 anos com a aprovação de novas medicações imunossupressoras e imunobiológicas, reduzindo novas manifestações e melhorando a qualidade de vida”, destaca a médica. A fibromialgia é mais comum em mulheres de 30 a 50 anos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)