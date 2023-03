Colocar dedo no nariz contribui para risco de Alzheimer? Veja estudo

A retirada do muco nasal foi objeto de estudo para pesquisadores da Griffith University, em Queensland, Austrália. O artigo observou a bactéria Chlamydia pneumoniae, causadora de infecções do trato respiratório, em camundongos.

O estudo, publicado em 2022 na plataforma da revista Nature, revela que “a infecção por C. pneumoniae também resultou na desregulação das principais vias envolvidas na patogênese da doença de Alzheimer aos 7 e 28 dias após a inoculação”.

A Chlamydia pneumoniae é responsável por doenças como a pneumonia, bronquite e faringite bacterianas, transmitidas pelo contato próximo às gotículas que possuem a bactéria. Além disso, o patógeno é capaz de infectar o sistema nervoso central (SNC).

Na prática, os nervos são protegidos fisicamente e imunologicamente pelo epitélio nasal, mas lesões no epitélio - causadas por limpar o nariz com o dedo, por exemplo - podem expor os nervos cranianos subjacentes à infecção, como informa o estudo.

As gotículas da bactéria Chlamydia pneumoniae foram colocadas nas narinas dos camundongos durante o experimento. O DNA do patógeno, antígeno e/ou as próprias bactérias vivas foram detectados no cérebro dos roedores inoculados.

Hábito de “cutucar” o nariz tem nome: Rinotilexomania

O termo rinotilexomania ou rinotilexia é referente ao costume de extração do muco no nariz, mas a denominação é feita quando o “hábito” se torna um exagero e pode acarretar problemas de saúde.

