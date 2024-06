Especialistas indicam que remédio que retarda avanço do Alzheimer em estágios iniciais é eficaz

Consultores da Food and Drug Administration (FDA), órgão de vigilância sanitária dos Estados Unidos, votaram, nessa segunda-feira, 10, de forma unânime a favor dos índices de eficácia do medicamento donanemab contra a progressão do Alzheimer em estágios iniciais. Informação é do portal g1.

Medicamento, da farmacêutica Eli Lilly, está sendo avaliado pela instituição. Um ensaio clínico mostrou que ele retardou o avanço da doença em 60% para pacientes em fases iniciantes da patologia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Especialistas foram convocados pela FDA para opinar a respeito dos dados, e, na ocasião, o comitê afirmou que o medicamento tem beneficios que superam os possíveis riscos para enfermos.