Dengue: após chuvas, população deve ficar alerta para evitar água parada

Dados são referentes às notificações no Sistema de Informação de agravos de Notificação (Sinan) no período entre as semanas epidemiológicas (SE) 1 a 6, de 1º de janeiro a 10 de fevereiro de 2024.

O coordenador explica que, no Nordeste, a concentração de casos se inicia em março, com pico em meados de abril, na SE 16, até o final de maio, por volta da SE 24.

Dengue: chuva aumenta risco de mais casos

Nélio Morais explica que a chuva é uma grande contribuinte para a proliferação de focos do mosquito e, consequentemente, de casos. Mas não a chuva em si. A água parada em locais onde o mosquito possa depositar seus ovos e se desenvolver.

"A sazonalidade da dengue no Brasil é a partir do índice pluviométrico. A tríade do calor, chuva e umidade. O período entre a eclosão do ovo e o mosquito adulto é reduzido. Causa uma disseminação cada vez mais forte da doença. Muitos depósitos que estavam sem água, mas já tinham ovos impregnados, vão eclodir e daqui a oito dias (após fortes chuvas) estaremos com muitos mosquitos voando", relaciona.

Dicas para eliminar e evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti: