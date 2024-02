Dengue: especialistas indicam o melhor repelente contra o mosquito

Não se pode esquecer que uma das melhores alternativas é matar os mosquitos no nascedouro, ainda enquanto são larvas, evitando que cheguem à fase adulta Crédito: Freepik

O Ministério da Saúde divulgou nesta semana que mais de meio milhão de casos prováveis de dengue foram registrados no Brasil em 2024. O número é quase quatro vezes maior do que o observado no mesmo período do ano passado. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os produtos indicados para afastar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, são os repelentes. Entram no rol tanto os cosméticos para aplicação na pele quanto aqueles para uso no ambiente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira a seguir recomendações de uso, valores e outras informações importantes sobre os repelentes.

Dengue: qual a melhor forma de evitar a picada do mosquito? O uso do repelente é uma barreira importante de proteção contra a picada do mosquito. De acordo com Keny Colares, consultor de infectologia da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), é necessário tanto evitar o mosquito de se reproduzir em água parada, quanto tomar cuidado com a picada dele. "A chance de um inseto picar utilizando o repelente é bem menor se usar de forma adequada", afirma o infectologista. "Utilizar o repelente no período em que o inseto tem mais atividade, ao entardecer, é uma das ferramentas para diminuir a chance de ser picado por ele" Keny Colares, consultor de infectologia da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) Não existem remédios de uso oral, como comprimidos e vitaminas, com indicação aprovada para repelir o mosquito de acordo com a Anvisa. LEIA TAMBÉM | El Niño e altas temperaturas favorecem aumento de casos de dengue Dengue: quais repelentes mais adequados para uso

Há três substâncias presentes em repelentes que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e liberadas pela Anvisa que podem prevenir a picada do mosquito da dengue:

Icaridina: duração de dez horas



IR3535: duração de duas horas



DEET: duração de duas horas Para adultos, a concentração ideal é de 20% de Icaridina ou 30% de DEET, para uma maior eficácia. Os produtos à base de DEET não devem ser usados em crianças menores de dois anos. Entre 2 anos e 12 anos de idade, a concentração máxima do produto deve ser de 10% e a aplicação deve se restringir a três vezes por dia, de acordo com o Ministério da Saúde. Dengue: após chuvas, população deve ficar alerta para evitar água parada; VEJA