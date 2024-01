Farmácia Popular: 22 milhões de brasileiros foram beneficiados em 2023

O Farmácia Popular, serviço que oferece medicamentos gratuitos ou com descontos, beneficiou mais de 22 milhões de brasileiros em 2023, de acordo com dados do Ministério da Saúde (MS). O número representa um aumento de 8,8% em relação a 2022.

O serviço está presente em cerca de 81% dos municípios brasileiros — 4.515 — e conta com quase 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país. O programa oferece 40 medicamentos para 11 doenças aos beneficiários do Bolsa Família.