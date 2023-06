Farmácia Popular: veja os 40 medicamentos gratuitos para beneficiários do Bolsa Família

Quem não for beneficiário do Bolsa Família terá um desconto no valor dos medicamentos

Todos os 40 medicamentos da lista do Farmácia Popular podem ser retirados de forma gratuita pelos beneficiários do Bolsa Família em farmácias credenciadas pelo programa, de acordo com o Ministério da Saúde (MS). Além disso, as mulheres não precisam mais pagar por contraceptivos nesses locais, conforme anúncio da retomada do programa de distribuição de remédios.

Em 2011, o programa passou a ofertar medicamentos gratuitos para tratamento de hipertensão e diabetes. Em 2012, para asma.

Segundo pesquisas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), publicadas em 2017, o programa reduziu o número de internações por diabetes em 13% e 23% por hipertensão em todo o País, entre 2006 e 2015. A queda é cinco vezes maior na região Nordeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, em 2023, foram acrescidos anticoncepcionais e medicamentos para osteoporose para o público feminino. Antes, esses itens eram disponibilizados com um desconto de 50%. Mais de 5 milhões de mulheres devem ser beneficiadas, segundo o Ministério.

“A gente vê que tem um direcionamento mais voltado às mulheres. Isso é muito importante neste momento. E, claro, essa gratuidade traz uma facilidade na continuidade dos tratamentos, principalmente, [no caso dos] medicamentos de uso contínuo”, diz Maurício Filizola, presidente da Farmácia Santa Branca e diretor do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

Farmácia Popular: mais estabelecimentos credenciados



O Ministério da Saúde afirma que mais farmácias serão credenciadas. A prioridade são os municípios com maior vulnerabilidade e que já aderiram ao programa Mais Médicos. Ao todo, 811 cidades poderão solicitar a habilitação em todas as regiões do País, sendo 94,4% delas no Norte e Nordeste.

“No Ceará, nós teremos 31 cidades contempladas pela ampliação, [que também] veio com um acréscimo de mais produtos dentro da gratuidade”, diz Maurício. “Creio que pelo menos 55 milhões de brasileiros, que estão dentro do Bolsa Família, poderão ser contemplados.”

Segundo o MS, o Brasil contava com quase 35 mil farmácias credenciadas, em 2016. Mais de 22 milhões de brasileiros eram beneficiados. O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse, durante o anuncio da retomada, nessa quarta-feira, 7, que o programa foi “ironizado e diminuído” pela gestão passada.

Cerca de 2 milhões de brasileiros deixaram de ser atendidos pelo Farmácia Popular nos últimos anos, de acordo com a pasta.

Maurício, no entanto, acredita que essa diminuição não se restringiu apenas ao governo anterior.

“Nós temos um problema no alinhamento do preço do medicamento com o mercado. Acho que já fazem oito anos [desde 2015] que o medicamento não é atualizado dentro da tabela [de preço]. Ou seja, a prestação dos serviços feitos pelas farmácias está sendo menos remunerada a cada ano. [A diminuição] não é [só] do governo passado, desde o anterior não havia essa atualização.”

Farmácia Popular: medicamentos gratuitos e com descontos

Todos os 55 milhões de brasileiros beneficiários do programa Bolsa Família poderão retirar gratuitamente todos os 40 medicamentos disponibilizados pelo Farmácia Popular. Quem não é beneficiário terá um desconto no valor dos itens.

“Se o medicamento estiver contemplado dentro da lista, ele tem um desconto de até 90%. O cliente participaria com um pagamento de cerca de 10% do valor do medicamento. É um benefício a mais”, explica Maurício Filizola, presidente do Sincofarma-CE.

Para fazer a retirada, o usuário precisa procurar uma farmácia credenciada e apresentar uma receita médica, documento de identidade e CPF. O reconhecimento do vínculo com o Bolsa Família, de acordo com o Ministério da Saúde, será feito automaticamente pelo sistema. Não é necessário um cadastro prévio.

Gratuitos para toda a população:

Diabetes: cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg); glibenclamida (5 mg); insulina humana regular (100 ui/ml); insulina humana (100 ui/ml).

cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg); glibenclamida (5 mg); insulina humana regular (100 ui/ml); insulina humana (100 ui/ml). Hipertensão: atenolol (25 mg); besilato de anlodipino (5 mg); captopril (25 mg); cloridrato de propranolol (40 mg); hidroclorotiazida (25mg); losartana potássica (50 mg); maleato de enalapril (10 mg); espironolactona (25 mg); furosemida (40 mg); succinato de metoprolol (25 ml).

atenolol (25 mg); besilato de anlodipino (5 mg); captopril (25 mg); cloridrato de propranolol (40 mg); hidroclorotiazida (25mg); losartana potássica (50 mg); maleato de enalapril (10 mg); espironolactona (25 mg); furosemida (40 mg); succinato de metoprolol (25 ml). Asma: brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg); sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

Gratuitos para todas as mulheres:

Anticoncepcionais: acetato de medroxiprogesterona (150 mg); etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg); noretisterona (0,35 mg); valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg).

acetato de medroxiprogesterona (150 mg); etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg); noretisterona (0,35 mg); valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg). Osteoporose: alendronato de sódio (70 mg).

Com desconto (gratuitos para o Bolsa Família):

Dislipidemia (colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)



sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg) Doença de Parkinson: carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg); cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg).

carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg); cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg). Glaucoma: maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg).

maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg). Incontinência: fralda geriátrica.

fralda geriátrica. Rinite: budesonida (32 mg e 50 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose).

budesonida (32 mg e 50 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose). Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos): dapagliflozina (10 mg).