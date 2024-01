Fortaleza: Dois suspeitos de assalto são baleados em confronto com policiais

Repórter do caderno de Cidades

Dois homens foram baleados por policiais civis em um confronto ocorrido na noite dessa quinta-feira, 28, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Conforme os policiais, a dupla fazia parte de um grupo que tentou assaltar os agentes de segurança, que trafegavam em uma viatura descaracterizada por trás do Centro de Eventos do Estado.



Os criminosos tentaram abordar os policiais, que reagiram. Houve confronto, mas nenhum policial ficou ferido.

Após o tiroteio, os suspeitos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Dr. José Frota (IJF). Um revólver calibre 38 foi apreendido.