Dia do Nutricionista: 6 áreas em que esses profissionais podem ajudar

“A alimentação será sempre a nossa melhor maneira de prevenir qualquer doença e melhorar a nossa qualidade de vida. As mulheres que possuem endometriose recomendo que procure um nutricionista para que esse profissional possa te passar um cardápio correto, de acordo com a sua idade, para que você possa ingerir as substâncias corretas”, relata Marianne Fazzi.

Cerca de 15% da população feminina no Brasil possui endometriose, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ter uma alimentação saudável fortalece o sistema imunológico, que é o maior responsável por combater qualquer doença, incluindo a endometriose, que é um processo inflamatório.

5. Contra doenças autoimunes

Ainda não se sabe o motivo que causa as doenças autoimunes, mas geralmente acontece quando os anticorpos atacam as próprias células do corpo. Essas doenças podem ser desencadeadas por bactérias, vírus, estresse, medicamentos e toxinas. Entre essas doenças estão a celíaca, doença de Crohn, o lúpus, a artrite reumatoide, a psoríase e o vitiligo.

“Quem possui alguma dessas doenças, é de extrema importância que seja acompanhado por um nutricionista especializado nessa área, que fará uma análise para cada caso e avaliar quais os nutrientes é preciso repor. Como sempre digo, uma alimentação balanceada está ligada diretamente a uma boa qualidade de vida”, declara a especialista.

6. Antes e depois de cirurgias bariátricas

As pessoas que estão pensando em fazer essa cirurgia devem procurar um nutricionista, pois, antes da operação, é necessário iniciar uma dieta. “É fundamental o acompanhamento de um nutricionista para as pessoas que reduziram o estômago, já que após 24 horas da cirurgia é necessário que a alimentação seja líquida. A alimentação para as pessoas com essa cirurgia precisa passar por etapas, somente um nutricionista especializado em bariátrica pode fazer o cardápio possível para nutrir qualquer deficiência nutricional que possa surgir”, finaliza a nutricionista.