Menos de 3% dos cearenses tomaram a vacina contra Influenza até agora

Somente 2,42% da população cearense aplicou a dose anual de vacinação contra a Influenza em 2023 até agora, de acordo com dados enviados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). O percentual equivale a 79.706 mil cidadãos prevenidos.

Assim, há ainda, pendentes doses para aplicação em 3.289.969 de habitantes, também segundo a Sesa. Foram distribuídas 79.935 mil vacinas para os 184 municípios do Ceará, o equivalente a 15,07% do total de vacinas, que é 530.540 mil. A meta da Pasta é vacinar, pelo menos, 90% do público indicado. Ou seja, a meta é chegar a 2,9 milhões de imunizados.

Também segundo dados da Sesa, até essa segunda-feira, 10, o Ceará havia confirmado 1.945 casos da Influenza (tipo A e B). Ao todos, 217 pessoas foram hospitalizadas com a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), com uma maior ocorrência no grupo de idosos e crianças. O quadro é comum a casos de gripe e Covid-19.

Para Antônio Silva Lima Neto, o Tanta, titular da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Ceará (Sevig), o "advento da pandemia da Covid-19 — que, por sinal, tem altíssima letalidade", é necessário lembrar que a gripe é uma doença grave "principalmente aos grupos prioritários (com ênfase nos idosos, gestantes puérperas e crianças)".

"(A Influenza) Circula muito, e tem a sazonalidade muito precisa. Acho que, embora possa haver uma desimportância da doença, por outro lado, como as pessoas estão sentindo e vendo, no Ceará todo, agora no Nordeste todo, e depois no Sul e Sudeste, precisamos reforçar a população, que isto pode trazer complicações severas”, reforça.



Ainda segundo o secretário, antes da imunização das crianças, é necessário conscientizar os pais. “Como a Influenza está tendo um índice de transmissão muito grande, a gente tem que fazer chegar esta mensagem — sair da mensagem de que a vacina da gripe é só para o idoso e levar a importância da vacina para a criança. Como a gente tem um calendário muito diversificado, muito amplo, e o programa de vacinação do Brasil é o maior do mundo, cabe a nós recuperar a credibilidade das vacinas. Isto implica colocar a vacina da Influenza no cotidiano dos pais, para que elas possam receber esta dose anual”, ensina Tanta.



Dia D da vacinação

Diante do cenário epidemiológico no Ceará, a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza, realizada pelo Ministério da Saúde (MS), foi antecipado no calendário vacinal da doença. Anteriormente, ela se iniciava no dia 10 de abril, mas, neste ano, começou em 27 de março e seguirá até o dia 31 de maio.

Na tentativa de avançar a vacinação da gripe e alcançar a meta em tempo hábil, além de reforçar a aplicação bivalente da Covid-19 no Ceará, o órgão de saúde estadual, junto à Secretaria da Proteção Social (SPS), irão implementar o Dia "D" em determinadas unidades do Vapt Vupt de Fortaleza e do Interior. A ação será neste sábado, 15.



Tanta pontua que o Dia D é uma espécie de “chamamento estendido”. Para ele, este é um dia que se espera ampla adesão, com um número alto de idosos, mas também, que possibilite o diálogo com a sociedade.

“Estamos vacinando contra duas doenças importantíssimas que é a Influenza e a Covid. Temos tido um aumento expressivo no Ceará todo delas, então, você tem que continuar com a mensagem de recuperação da credibilidade”.



“Além disso, estamos falando de duas vacinas novas, que é a Influenza anual e a bivalente contra a variante Ômicron, que as pessoas que receberam o esquema primário da Covid não têm imunização”, completa.

Atualmente, entre todos os grupos, a vacina bivalente para Covid foi aplicada em 13,81% do público-alvo de 2.175.020 pessoas. Foram 300.457 pessoas imunizadas, segundo a Sesa. Foram aplicadas 32,98% das doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

