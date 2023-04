Vapt Vupts abrem para vacinação contra gripe e Covid neste sábado

As cinco centrais de serviços do Vapt Vupt no Ceará vão funcionar neste sábado, 15, exclusivamente voltados à imunização contra a Influenza e ao reforço bivalente contra a Covid-19. No chamado "Dia D" da vacinação contra gripe e Covid, podem se vacinar os grupos indicados pelo Ministério da Saúde.



Para o reforço bivalente, devem se vacinar pessoas do grupo prioritário e que tenham completado o esquema primário com doses monovalentes, podendo ter recebido uma ou duas doses de reforço comum.

São considerados grupos prioritários para receber a vacina pessoas a partir de 60 anos; trabalhadores de saúde; povos de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, a partir de 12 anos de idade; gestantes e puérperas; adolescentes cumprindo medidas socioeducativas; abrigados e trabalhadores de instituições de longa permanência; além de pessoas com deficiência acima dos 12 anos de idade, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Na data, também podem receber a vacina contra Influenza crianças de 6 meses a 6 anos de idade, professores do ensino básico e superior, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário, profissionais das Forças Armadas, agentes de segurança pública e trabalhadores portuários.

Nos Vapt Vupts dos bairros Messejana e Antônio Bezerra, em Fortaleza, e no Vapt Vupt de Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, as vacinações vão acontecer das 8h às 16 horas. Já na central localizada no Shopping RioMar Papicu, na Capital a aplicação de imunizantes acontece das 10h às 16 horas. No equipamento de Sobral, no noroeste do Estado, os serviços estarão disponíveis das 8h às 12 horas.



Para receber as vacinas, é necessário apresentar documentação que comprove o pertencimento aos grupos indicados. Ao fazer parte de um grupo apto a receber ambos imunizantes, é possível tomar as duas vacinas neste sábado, 15.



Vacinação contra Influenza e Covid-19

Fortaleza:

Vapt Vupt Messejana (Avenida Jornalista Tomaz Coelho 408) - de 8h às 16h

Vapt Vupt Antõnio Bezerra (Rua Demetério Menezes, 3750)- de 8h às 16h

Vapt Vupt Papicu (Shopping RioMar Papicu, Avenida Desembargador lauro Nogiueir, 1500 - piso L2)

- de 10h às 16h

Sobral:

Vapt Vupt (R. Coronel José Silvestre, 201, Centro) - das 8h às 12h

Juazeiro do Norte:

Vapt Vupt (Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120, Centro) - de 8h às 16h

Quem pode tomar a vacina contra gripe:

Pessoas a partir de 60 anos;

Trabalhadores de saúde;

Povos de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas(a partir de 12 anos);

Gestantes e puérperas;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

Pessoas com deficiência (acima de 12 anos);

População privada de liberdade;

Funcionários do sistema prisional;

Crianças de 6 meses a 6 anos de idade;

Professores do ensino básico e superior;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário;

Profissionais das Forças Armadas, da Segurança, de Salvamento;

Trabalhadores portuários

Quem pode tomar a vacina contra covid:

Pessoas que completaram o esquema primário com doses monovalentes, podendo ter recebido uma ou duas doses de reforço comum.

Grupos prioritários para a vacina bivalente contra covid:

Pessoas a partir de 60 anos;

Trabalhadores de saúde;

Abrigados e trabalhadores de instituições de longa permanência (a partir de 12 anos);

Povos de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos);

Gestantes e puérperas;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

Pessoas com deficiência (acima de 12 anos);

População privada de liberdade;

Funcionários do sistema prisional

