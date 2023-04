Vacinação da gripe será ampliada a todos os grupos prioritários

A medida segue o início do campanha de vacinação do Ministério da Saúde

A partir da próxima segunda-feira, 10, a campanha de vacinação contra a gripe será ampliada a todos os grupos prioritários, seguindo as indicações do Ministério da Saúde. Além das crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, grupos como funcionários da área da Saúde, pessoas a partir dos 60 anos, gestantes e puérperas, professores e pessoas com deficiência poderão receber a dose do imunizante.

A medida segue o início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, já que o Estado do Ceará havia antecipado a imunização para o público infantil desde o último 27 de março pelo aumento no número de casos de influenza em crianças que sobrecarregaram as unidades de saúde.

O esperado é que mais de três milhões de cearenses recebam o imunizante. Para receber a vacina, é preciso mostrar um documento que comprove que o interessado esteja nos grupos prioritários. A aplicação das doses é de responsabilidade dos municípios.

No próximo dia 15 será realizado o “Dia D” de vacinação, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal da Influenza e do reforço da vacina Bivalente da Covid-19. Os grupos aptos a tomar os dois imunobiológicos podem receber ambos no mesmo dia sem a necessidade de intervalo entre as aplicações.



