Ceará inicia nesta segunda-feira vacinação contra Influenza em crianças

A cidade de Fortaleza vai iniciar a vacinação contra a Influenza em crianças a partir dos seis meses de idade até menores de seis anos nesta segunda-feira, 27. A imunização, promovida pela Prefeitura da Cidade, vai estar disponível em todos os postos de saúde, das 7h30 às 18h30 em dias úteis. Em finais de semana e feriados, a aplicação vai estar restrita aos postos Luiz Franklin (bairro Coaçu) e Irmã Hercília, das 8h às 16h30.



De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), o Ceará também começará a imunização nessa segunda-feira, 27.

De início, estava previsto que o público infantil só teria acesso aos imunizantes quando do começo da campanha de vacinação, prevista para acontecer em 10 de abril. A antecipação, informa a Prefeitura, ocorre na esteira do aumento do número de casos de gripe em Fortaleza. Uma orientação do Governo Estadual em defesa do adiantamento da aplicação também foi acatada pela administração municipal.

Em nota, a coordenadora de imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, reafirma a necessidade de se aderir à campanha em meio ao atual cenário de contaminações. “A vacinação contra a Influenza é uma maneira eficaz de prevenir a doença e suas complicações, proteger grupos vulneráveis e reduzir o impacto na saúde pública”, aponta.

Quem comparecer a uma das unidades de saúde para receber a vacina precisa ter em mãos o seu documento oficial com foto e comprovante de endereço. Os englobados em grupos prioritários precisam atestar a sua situação para poderem receber o imunizante.

No caso dos restritos ao leito, a vacinação vai ser realizada nas residências onde se encontram. Se o usuário não estiver incorporado ao sistema de nenhum posto de saúde, seus familiares precisam ir a uma unidade para encomendar a aplicação em domicílio. A ação também pode ser realizada por meio do número 156.

Em 2022, a campanha de vacinação em Fortaleza logrou imunizar 80,3% do público-alvo. O valor do percentual equivale a 591.189 mil doses aplicadas.

Ceará também antecipa



Em suas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que a Secretaria de Saúde do Estado antecipou a vacinação para esta segunda-feira, 27.

Segundo o chefe do Executivo cearense, a pasta distribuiu 284 mil frascos de imunizante a todas as cidades do estado. Elmano ainda pediu que todos procurem postos de saúde e se imunizem contra o vírus.

