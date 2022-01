5 receitas simples de chás para aliviar os sintomas da gripe; veja lista

Além da pandemia global causada pelo coronavírus, o Brasil passa por um surto de gripe. De acordo com a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde (Sesa), Ricristhi Gonçalves, alguns pontos do Ceará já vivem uma epidemia, predominando a Influenza H3N2. Confira abaixo receitas de chás com ingredientes simples que ajudam a aliviar os sintomas da gripe como congestão nasal, coriza, tosse, etc.

Antes de conferir a matéria completa, é importante mencionar que o tratamento indicado pelo médico deve ser o prioritário, e os chás servem apenas como um auxílio para o alívio dos sintomas gripais.

Sobre o assunto Vídeo: truque para extrair suco de limão siciliano viraliza na web

Veja dicas de alimentos detox para preparar após as festas de fim de ano

Adolescente no Rio tem infecção dupla conhecida como flurona

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Receita: Chá de mel e limão

O chá de mel e limão ajuda no combate da congestão nasal e da inflamação na garganta.

Ingredientes:

Suco de 1 limão

2 colheres (sopa) de mel

1 xícara (chá) de água fervente

Modo de preparo:

Em uma xícara de água fervente, adicione o mel e misture bem até ficar homogêneo. Para finalizar, acrescente o suco do limão. O chá deve ser consumido logo após o seu preparo, para garantir a eficácia da vitamina C (presente no limão).

2. Receita: Chá de gengibre, limão e própolis

Alivia a congestão nasal, a coriza e os desconfortos no corpo.

Ingredientes:

1/2 litro de água

1/2 limão

1 rodela de gengibre

20 gotas de extrato de própolis

Modo de preparo:

Retire a casca do limão (evite retirar a parte branca para não amargar o chá). Reserve a casca e descasque a pele da rodela de gengibre com uma colher. Em fogo médio, coloque uma panela e acrescente a água, a casca de limão e o gengibre. Deixe ferver por cinco minutos e desligue o fogo. Tampe a panela e reserve por outros cinco minutos. Em seguida, adicione 20 gotas de extrato de própolis. O consumo deve ser imediato.

3. Receita: Chá de laranja com gengibre

Ameniza sintomas como tosse e dor de garganta.

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de água

1 laranja

1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo:

Descasque a laranja e reserve. Em uma panela, coloque a água e o gengibre para ferver. Quando começar a borbulhar, esprema o suco da laranja e jogue a casca em seguida na mistura. Tampe a panela, espere 10 minutos e coe.

4. Receita: Chá de eucalipto

As propriedades antioxidantes do eucalipto protegem o corpo contra os radicais livres. Um de seus ativos, o cineol, age como expectorante para combater infecções respiratórias e aliviar a tosse. Suas folhas frescas ou secas também podem ser usadas no preparo de chás e gargarejo de água morna para aliviar a dor de garganta.

Ingredientes:

1 xícara (chá) de água 4 g de folhas secas de eucalipto

Modo de preparo:

Adicione as folhas picadas de eucalipto em uma xícara e cubra com água fervente. Depois de morno, coe e tome de duas a três vezes por dia.

5. Receita: Chá de alho

O alho e seus constituintes bioativos possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatória, imunomoduladora e antimicrobiana. O chá de alho possui potencial terapêutico para tratar a garganta inflamada, fortalecer o sistema imunológico e ajudar no tratamento de acúmulo de muco com sua ação expectorante.

Contraindicação: a ingestão da bebida não é indicada para pessoas com problemas relacionados à pressão baixa, uma vez que ela atua na redução da pressão arterial.

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de água

2 a 3 dentes de alho

Limão ou gengibre (opcional)

Tags