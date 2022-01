Adolescente no Rio tem infecção dupla conhecida como flurona

O atleta Bruno Soutto Mayor Caballero de Oliveira, de 16 anos de idade, morador da cidade do Rio de Janeiro, começou a ter sintomas gripais no dia 29 de dezembro. No dia seguinte (30), o adolescente fez dois testes em laboratórios da rede privada que detectaram resultados positivos para o coronavírus SARS-CoV-2 e para o vírus Influenza A.

O contágio simultâneo é conhecido como flurona, uma designação definida a partir dos termos flu (gripe, em inglês) e rona (de coronavírus).

Em vídeo enviado para emissoras de TV, a mãe do rapaz, a fisioterapeuta Adriana Soutto Mayor, conta que o filho foi vacinado com as duas doses da vacina contra a covid-19 e com a vacina da gripe. E que foi uma surpresa para a família a infecção dupla do jovem.

“O que eu queria deixar de alerta é que esses dois vírus podem ocorrer ao mesmo tempo. Ele está bem, com praticamente nenhum sintoma. Tenham cuidado porque outro organismo pode não reagir tão bem”, disse Adriana.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, em nota, que entrou em contato com os pacientes com resultado positivo para as duas doenças (influenza e covid-19), a partir de exames feitos na rede particular, e está fazendo a investigação epidemiológica.

“A coinfecção não é algo comum, mas já há registros dessa ocorrência em alguns países”, disse a pasta, sem informar quantos casos estão sendo analisados no município.

