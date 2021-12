Ceará tem 242 casos de Influenza A; 58 são de H3N2

Do total, 187 dos casos confirmados se concentram em Fortaleza, conforme painel do IntegraSUS

O Ceará tem pelo menos 242 casos de Influenza A, dos quais 58 são do subtipo H3N2. Dos casos confirmados de Influenza A, 187 são de pacientes localizados em Fortaleza. Estado vive uma epidemia de síndromes gripais, com aumento da demanda por atendimento médico.

Os dados são de Painel Viral do IntegraSUS, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Conforme acompanhamento, casos confirmados oficialmente estão distribuídos em 24 municípios cearenses.

Há dois dias, a pasta confirmou pelo menos 174 casos confirmados de Influenza A, dos quais 40 foram subtipados como H3N2.

A maioria dos casos tem sido leve, contudo alguns perfis como crianças, gestantes e idosos constituem perfil mais vulneráveis. Na última semana, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza registram mais de mil atendimentos de síndrome gripal por dia

Painel indica que 56,61% (137) dos casos são em homens e 43,39% (105) são em mulheres. Maioria dos casos se concentra em crianças e jovens. A faixas etárias de 0 a 9 anos (42), 10 a 19 anos (42) e 20 e 29 (42) lideram o número de casos.

Síndromes gripais

Nessa quinta-feira, 23, o Ceará confirmou os primeiros três casos da variante Ômicron. Conforme o governador Camilo Santana (PT), todos os pacientes estão em isolamento para serem acompanhados. São passageiras vindas da Tailândia, Milão e São Paulo.

A introdução da variante Ômicron e a epidemia de Influenza A apresentam desafio para a assistência, com risco de superlotação do atendimento primário e secundário. Profissionais da saúde alertam para que a população mantenham os cuidados que protegem contra o coronavírus e o Influenza: uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos, evitar aglomerações. Cuidados devem ser tomados em especial durante as festividades de fim de ano.

Onde se vacinar contra a gripe

A Prefeitura de Fortaleza manterá vacinação de rotina durante o Natal e Ano Novo, das 8 às 17 horas. Dos dias 24 a 26 de dezembro, o posto Paulo Marcelo seguirá ofertando exclusivamente vacinas de rotina, incluindo vacina antirrábica (para humanos). Já nos dias 31 de dezembro a 2 de janeiro, a unidade aberta para imunização será o Posto Messejana.

24 a 26/12: Posto Paulo Marcelo (Rua Vinte e Cinco de Março, 607 – Centro)



31/12 a 02/01: Posto Messejana (Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n – Messejana)

Veja municípios com casos confirmados:

Acaraú - 1



Beberibe - 2



Boa Viagem - 2



Cascavel - 1



Caririaçu - 1



Caucaia - 4



Crateús - 1



Eusébio - 2



Fortaleza - 187



Fortim - 1



Guaraciaba do Norte - 1



Horizonte - 2



Itaitinga - 1



Ipu - 1



Jaguaribe - 1



Jaguaruana - 1



Jucás - 1



Maranguape - 1



Maracanaú - 1



Meruoca - 17



Pedra Branca - 1



Russas - 2



São Benedito - 1



Viçosa do Ceará - 1

