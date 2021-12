Vacinação contra a gripe no Ceará é a menor em 23 anos

Secretaria da Saúde do Estado recomenda que os municípios com estoque da vacina promovam a imunização dos grupos prioritários

A campanha de vacinação contra a gripe no Ceará deste ano foi a pior desde 1999. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), foram recebidas 3.267.990 doses contra o vírus Influenza e apenas 2.631.962 (76,28%) foram administradas. É o menor índice em 23 anos.

Sobre o assunto Aumentam casos de síndrome gripal em São Paulo

Mais de um caso por dia: Ceará detecta 18 casos de Influenza A H3N2 em dezembro

Diante desse cenário e de possíveis surtos de gripe no Brasil, a Sesa recomenda que os municípios com estoque da vacina promovam a vacinação dos grupos prioritários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até 2017, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde era vacinar pelo menos 80% do público-alvo (crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde). Depois daquele ano, a meta de cobertura vacinal passou a ser de 90%.

Em todo esse período, o Ceará vinha conseguindo manter a população protegida contra o vírus Influenza. Entretanto, em 2021, a cobertura vacinal ficou 14 pontos percentuais abaixo do desejado.

Atualizada anualmente, a vacina contra a gripe protege contra três tipos do vírus Influenza: Influenza A (H1N1), Influenza H3N2 e Influenza B. Neste ano, a campanha nacional de imunização contra a gripe foi de 12 de abril a 9 de julho.

Tags