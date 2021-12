Zé Neto tem doença no pulmão: o que se sabe até hoje sobre saúde do cantor

O cantor sertanejo Zé Neto foi diagnosticado com Vidro Fosco, um processo inflamatório no pulmão causado por vírus, fungos ou bactérias. O artista publicou hoje, 22, que a doença foi causada pelo uso de cigarro eletrônico

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, está sendo submetido a um tratamento pulmonar. A doença, conhecida popularmente como 'Vidro Fosco' ou 'Foco de Vidro', foi descoberta após exames de rotina. Na madrugada de hoje, 22, o cantor publicou em suas redes sociais que a doença foi causada pelo uso de cigarro eletrônico.

"Está tudo bem e realmente passei por problema sério no pulmão devido ao cigarro eletrônico. Quem mexe com essa bosta, para com isso porque faz mal. Obrigada por quem rezou por mim, desejaram coisas boas por mim. Está tudo bem. Tem muita gente postando desgraça. Tudo que a gente faz de bom é difícil as pessoas postarem. Mas qualquer notícia ruim todo mundo posta, divulga e viraliza. Mas está tudo certo e estou bem, terminando o tratamento estarei zero. Já estou 99. Obrigado pelo carinho", afirmou Zé Neto.

Segundo a assessoria do sertanejo, a inflamação pulmonar de Zé Neto tem ocasionado falta de ar e dificuldade na hora de cantar. Apesar do diagnóstico, a equipe ainda afirmou que a doença não é grave e não interferiu na agenda de shows da dupla.

“Zé Neto está com foco de vidro no pulmão, não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício do Covid e também é uma das consequências do consumo do Vape (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento”, escreveu a equipe em nota.

O que é o Vidro Fosco, doença do cantor Zé Neto

O ‘Vidro Fosco’ se trata de um processo inflamatório causado por vírus, fungos ou bactérias. A enfermidade é comumente detectada em tomografia computadorizada de alta resolução do tórax, e apresenta o esbranquiçamento do pulmão, o que pode indicar inflamação ou fibrose.

De acordo com a professora Adjunta do Curso de Medicina da Universidade de Fortaleza (Unifor), especialista em Pneumologia com ênfase em DPOC, Reabilitação Pulmonar, Tabagismo, e Função Pulmonar, Daniela Chiesa, inúmeras doenças estão associadas ao problema, fator esse que dificulta qualquer posição médica apenas ao analisar uma imagem. Sendo assim, é difícil identificar a causa específica do quadro de 'Vidro Fosco' que o paciente apresenta, sendo necessário avaliar o paciente, seus sintomas e realizar outros exames.

Zé Neto teve Covid-19

Após o diagnóstico, a assessoria do cantor informou que o problema poderia ser resquício do Covid-19. A hipótese foi levantada devido à contaminação de Zé Neto, em junho de 2020, período em que testou positivo para a doença. O teste foi realizado no Hospital de Base de Rio Preto, após o cantor apresentar tosse, espirro e febre.

A dupla do cantor, Cristiano, também foi diagnosticado com a doença em 21 de março deste ano. Ele precisou ser internado no Hospital de Base para o tratamento e recebeu alta no dia 27 do mesmo mês.

Zé Neto tem 31 anos de idade, dos quais 10 têm sido dedicados à sua dupla com Cristiano. Os dois nasceram em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e se conheceram quanto ainda eram crianças. Um de seus maiores sucessos, “Largado às Traças”, conquistou o prêmio de Música do Ano no prêmio Melhores do Ano 2018, da TV Globo.

Cigarro eletrônico: uso proibido no Brasil

No Brasil desde 2009, a venda e o uso dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), nome técnico dado aos cigarros eletrônicos, é proibido. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o cigarro eletrônico tem sido objeto de estudos para que seja medido seu impacto à saúde. "Até o momento, ainda restam incertezas e controversas relativas ao uso e aos riscos atribuídos a esses dispositivos", diz o órgão. Sua regulação ainda está em fase de discussão e tem previsão para ser concluída até 2023.

