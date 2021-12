Sertanejo Zé Neto estaria com doença pulmonar, diz colunista

Conhecido pela dupla com Cristiano, cantor estaria com uma doença no pulmão causada pelo consumo de cigarro eletrônico, segundo colunista da Record TV. Vídeo que circula nas redes mostra o cantor emocionado

O cantor de música sertaneja Zé Neto, conhecido pela dupla com Cristiano, estaria com uma doença no pulmão causada pelo consumo de cigarro eletrônico. A declaração foi dada na tarde de hoje, segunda-feira, 20, pela colunista Keila Jimenez no quadro “A Hora da Venenosa”, parte do programa “Balanço Geral”, da Record TV. A assessoria do cantor, contatada pela revista Contigo, preferiu não compartilhar detalhes.

Conforme a jornalista, circula nas redes sociais um vídeo do artista agradecendo sua equipe após as filmagens de um disco ao vivo. No vídeo, ele se emociona: “Quero agradecer pelo apoio da gravação de um novo trabalho, achei que não ia conseguir, porque não é segredo para ninguém que eu estou com uma doença nos pulmões, e achei que não conseguiria, mas Deus ajudou. E deu tudo certo”.

Zé Neto tem 31 anos, dos quais 10 tem sido dedicados à sua dupla com Cristiano. Os dois nasceram em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e se conheceram quanto ainda eram crianças. Um de seus maiores sucessos, “Largado às Traças”, conquistou o prêmio de Música do Ano no prêmio Melhores do Ano 2018, da TV Globo.

