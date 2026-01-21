Eleição em cidade do CE terá disputa entre interino e ex-vice

Cleverlandio e Solange disputarão a prefeitura nas eleições marcadas para o próximo dia 1º de março de 2026 / Crédito: Reprodução vídeos Instagram @cleverlandiobezerrapereira e @solange__campelo

O município de Potiretama, distante 253 km de Fortaleza, vivencia dias de definição para a realização da eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito, que será realizada em 1º de março. Além de Potiretama, Choró e Senador Sá também terão novo pleito após prefeitos e vices eleitos em 2024 terem sido cassados pela Justiça Eleitoral. Em Potiretama, localizada na microrregião da Serra do Pereiro, a disputa deverá ficar entre o prefeito interino Cleverlandio Bezerra (PP) e a ex-vice-prefeita Solange Campelo (PT), que apesar de cassada, não teve decretada a inelegibilidade. A confirmação das candidaturas deverá ocorrer nas convenções partidárias, previstas entre os dias 23 e 25 de janeiro.

Cleverlandio concorrerá com apoio do grupo do prefeito cassado Luan Dantas (PP). Ele assumiu o comando do município por ser presidente da Câmara Municipal, após a cassação de Luan e da então vice-prefeita eleita Solange Campelo, por abuso de poder político, utilização indevida de meios de comunicação e conduta vedada.

Entretanto, a Executiva Estadual definiu que o partido terá candidatura própria na cidade, com Solange Campelo disputando contra Cleverlandio. Em reunião na última segunda-feira, 19, o diretório estadual não homologou a decisão municipal e fechou questão a favor da candidatura própria de Solange. A decisão foi comunicada nas redes sociais pelo presidente estadual do partido, Antônio Filho, o Conin. Ele também confirmou a indicação de Antônio Delmiro como pré-candidato do PT em Choró, conforme O POVO havia projetado anteriormente. O que levou à eleição suplementar Prefeito eleito em 2024, Luan Dantas está preso desde abril de 2025 por suspeita de ser o autor intelectual de um incêndio em Alto Santo, município vizinho a Potiretama, em maio de 2024. Ainda em abril, a Justiça rejeitou a acusação de que o prefeito tenha envolvimento com organização criminosa.

Em junho de 2025, o TRE-CE determinou a cassação do mandato do prefeito e da vice eleitos em 2024. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) indicou que Luan e outros investigados teriam cometido abuso de poder político por utilização indevida de meios de comunicação e conduta vedada. De acordo com o Tribunal, Luan e Solange publicaram conteúdos em redes sociais divulgando ações da Prefeitura de Potiretama, com enaltecimento de campanha e manutenção de propaganda institucional em período vedado. Apenas Luan Dantas foi condenado à inelegibilidade. Preso e licenciado do cargo enquanto apelava em instâncias superiores, Dantas foi cassado pela Câmara Municipal apenas em novembro de 2025. Com a declaração de vacância do cargo, o então presidente da Câmara, Cleverlandio Pereira, assumiu como prefeito interino.