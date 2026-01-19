Com indefinições, PDT no Ceará começa a projetar eleições 2026

Na foto, presidente do PDT em Fortaleza, Iraguassú Filho, em participação no Jogo Político (27/10/2025) / Crédito: FCO FONTENELE

O PDT no Ceará começou a projetar as eleições de outubro de 2026. Na última semana ocorreu uma reunião na sede da Executiva Estadual do partido, em Fortaleza. O encontro contou com o presidente estadual, deputado federal André Figueiredo; o presidente do PDT de Fortaleza, Iraguassú Filho; o deputado federal Mauro Filho, além de membros da executiva. Dentre as pautas, destacou-se o foco na montagem de um chapa visando as próximas eleições. Segundo Iraguassú Filho, o partido busca conseguir três vagas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Quando o assunto é Câmara Federal, as discussões entram em um campo ainda de indefinições, dependendo do tamanho do apoio do governador Elmano de Freitas (PT) no pleito, além de negociações envolvendo filiações e desfiliações na sigla.

O PDT deve perder um vereador e alguns deputados estaduais com mandato. Sem alinhamento com o partido na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador PP Cell deve ser expulso da sigla. Ele está pronto para se filiar ao PL. Uma reunião virtual do diretório municipal está marcada para esta segunda-feira, 19, para deliberar sobre o parecer e a votação sobre o futuro do parlamentar no partido. Todos os quatro deputados estaduais com mandato do PDT devem deixar o partido, insatisfeitos com a aproximação da sigla com o Partido dos Trabalhadores (PT). Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho compõem grupo de oposição ao governo Elmano e defendem a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo, devendo trocar de partido para uma sigla fora da base do governo estadual assim que a janela partidária permitir.