Camilo diz adversários não se escolhem e reforça Elmano em 2026

Ministro Camilo Santana e Governador Elmano de Freitas em inauguração de escola, nesta sexta-feira, 12, no Eusébio / Crédito: Samuel Setubal

Ao ser questionado sobre desentendimentos dentro da aliança entre o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) e bolsonaristas no Ceará, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que adversários não se escolhem e reiterou que o governador Elmano de Freitas (PT) lidera o projeto do grupo com vistas às eleições de 2026. “O que eu posso dizer que é que candidato adversário ninguém escolhe. Isso cabe à oposição. O que nós estamos fazendo é um trabalho liderado pelo governador Elmano, que é o governador do Ceará”, disse ao O POVO.