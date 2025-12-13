Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camilo diz adversários não se escolhem e reforça Elmano em 2026

Ministro da Educação afirma que definição de adversários cabe à oposição e diz que prioridade é a continuidade do projeto no Estado
Maria Luíza Santos, Marcelo Bloc
Maria Luíza Santos, Marcelo Bloc
Ao ser questionado sobre desentendimentos dentro da aliança entre o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) e bolsonaristas no Ceará, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que adversários não se escolhem e reiterou que o governador Elmano de Freitas (PT) lidera o projeto do grupo com vistas às eleições de 2026.

“O que eu posso dizer que é que candidato adversário ninguém escolhe. Isso cabe à oposição. O que nós estamos fazendo é um trabalho liderado pelo governador Elmano, que é o governador do Ceará”, disse ao O POVO.

Em visita recente ao Grupo de Comunicação O POVO, o governador Elmano afirmou ver Camilo como um nome com potencial nacional dentro do partido, deixando claro, contudo, que a intenção é disputar a reeleição no Estado.

“(O momento) é de dar continuidade a um projeto que tem tido resultados importantes no Ceará. Agora mesmo nós levamos um sonho, que é uma indústria automobilística para o Ceará. Já iniciamos a fabricação de um primeiro carro elétrico da GM no Brasil. Agora vamos ter já o segundo carro, da própria GM. Anunciamos agora o maior investimento privado da história do Ceará, que vai ser um data center da TikTok”, acrescentou Santana.

Assim como o governador, o ministro também não sinaliza a possibilidade de ser o candidato governista em 2026, afastando, ao menos por ora, especulações sobre uma tentativa de retorno ao Palácio da Abolição.

Essa hipótese é frequentemente levantada por integrantes da oposição ao governo petista. O grupo avalia que, caso Ciro seja confirmado como candidato e apresente crescimento nas pesquisas de intenção de voto, uma eventual substituição de Elmano por Camilo poderia ser articulada como estratégia da base governista para manter o controle do Executivo estadual.

Elmano de Freitas Camilo Santana Ciro Gomes

