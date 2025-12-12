Suplente de vereador é alvo de operação no dia de julgamento

Vereador Juninho Aquino (Avante) / Crédito: Reprodução/ Instagram @ julioaquinojr

A Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagrou nesta sexta-feira, 12, operação de busca e apreensão em endereços ligados ao suplente de vereador Júlio Rocha Aquino Júnior, o Juninho Aquino (Avante). A deflagração da operação ocorre no mesmo dia em que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) analisou recursos apresentados pelo vereador cassado. A ação é parte de um inquérito instaurado após denúncias feitas pelo ex-vereador Marcio Cruz (PSD) durante o período eleitoral de 2024. Foram apreendidos o telefone celular de Aquino e outros materiais. O inquérito segue sob sigilo.

A defesa de Aquino é formada pelos advogados Adailton Campelo, André Quezado e Arsênia Breckenfeld. O advogado Adailton Campelo afirmou ao O POVO que a defesa acompanha “com tranquilidade” a operação da Draco realizada nesta sexta-feira, 12. Segundo ele, nem o parlamentar, nem a equipe tiveram acesso aos autos da investigação até o momento, mas ambos confiam no trabalho da Polícia Civil e do Judiciário. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Campelo declarou que Juninho Aquino considera ser alvo de “perseguição política”. “São coisas que a gente vai, com o decorrer do desenrolar dos acontecimentos, das apurações, nós com serenidade teremos o momento para rebater todas essas acusações”, afirmou o advogado. O representante jurídico destacou ainda que Juninho possui atuação expressiva em bairros como Padre Andrade, Jardim Iracema e Barra do Ceará, o que, segundo ele, teria provocado incômodo a adversários políticos. Ele reforçou que a defesa aguarda o avanço das investigações e acredita que “a verdade será restabelecida”.