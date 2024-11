Resultado das Eleições nos EUA: quando sai? Veja data do pleito 2024

Os eleitores dos Estados Unidos terão até o próximo dia 5 de novembro para votarem para definir o próximo presidente. Diferente do Brasil, o país vota em cédulas de papel, que são depositadas nas urnas oficiais, o que faz os resultados demorarem dias para serem divulgados e não tem uma data definida .

Cada estado americano define suas próprias leis para as eleições, o que faz com que o tempo para apuração do resultado seja distinto em cada um deles.

Por exemplo, alguns estados já começam a contar quando os votos chegam pelo correio semanas antes, outros só iniciam quando acaba o último dia de votação. Assim, eles entregam os resultados em dias diferentes.

Ainda, a forma como os eleitores votam também interfere nesse tempo. Em eleições como a de 2020, que teve mais votos pelo correio devido à pandemia de covid-19, podem demorar mais para serem apuradas.